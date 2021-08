Olej konopny 500ml

W ostatnim czasie olej konopny stał się bardzo popularny, a co raz więcej ludzi kupuje tego typu produkty. Nic dziwnego! Pozyskuje się go z nasion konopnych i jest on bogaty w różnorodne witaminy. Ponadto jego stosowanie niesie za sobą bardzo wiele korzyści zdrowotnych. Jakie właściwości posiada olej konopny 500ml?

Olej konopny 500ml - właściwości

Olej CBD zawiera wiele witamin i kwasów, które wspomagają pracę organizmu. Między innymi bogaty jest on w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6, które przyczyniają się do podwyższenia odporności organizmu, a także wspomagają pracę serca.

W jego składzie znajdują się także witaminy A, B oraz E, które odpowiadają kolejno za poprawę wzroku, wspomagają pracę układu nerwowego i poprawiają krążenie. Dodatkowo poprawia on pracę mózgu, niweluje on bóle, a także różnorodne obrzęki. Jak sam widzisz, olej konopny 500ml posiada wiele zalet. W jaki sposób można go zastosować?

Zastosowanie olejku CBD

Olej konopny 500ml posiada wiele zastosowań. Możesz nakładać go na skórę w celu jej zregenerowania - działa on przeciwbakteryjnie i świetnie wspomaga walkę z trądzikiem. Nadaje się on również do spożywania na zimno - można dodać go do różnorodnych sałatek czy pesto.

Olejek można również stosować poprzez nalanie go na łyżkę stołową. W takiej formie można go przyjąć 1-2 razy dziennie. Ma on wiele pozytywnych właściwości, dlatego warto go stosować!