Dlaczego warto spożywać ocet winny czerwony?

Historia octu winnego sięga czasów starożytnych. Pierwsze informacje o nim pochodzą ze źródeł babilońskich około 5000 lat p.n.e. Wykorzystywany był on wtedy, głównie do konserwacji jedzenia oraz do wytwarzania leków i odkażania ran w medycynie naturalnej. Jakie zastosowanie ma ocet w nowoczesnym świecie i czy znacząco zmieniło się ono od czasów naszych pra-przodków?

Proces powstawania octu

Aby dowiedzieć się jak ocet winny czerwony wpływa na nasze zdrowie, warto pierw zapoznać się z procesem powstawania tego produktu. Wytwarza się on podczas fermentacji składającej się z dwóch etapów - alkoholowej, a następnie octowej. Pierwsza faza, może być znana tym, którzy zajmują się domową produkcją wina. W wyniku odcięcia tlenu, drożdże wytwarzają enzymy, które rozkładają cukry i dzięki temu jesteśmy w stanie wyprodukować trunek. Drugi etap, jest efektem ubocznym pierwszego. Jeśli bowiem do naszego niedokończonego wina dostanie się tlen, bakterie kwasu octowego zamienią go w ocet.

Jakie właściwości zdrowotne posiada czerwony ocet winny?

W naszych organizmach występują cząsteczki wolnych rodników oraz antyoksydantów. Funkcjonujemy prawidłowo, jeśli zachowana jest równowaga ilościowa pomiędzy nimi. Jednak tryb życia narażony na stres, brak snu oraz częste palenie i picie alkoholu powoduje rozwój wolnych rodników, które z kolei przyczyniają się do różnych powikłań zdrowotnych oraz przyspieszenia procesu starzenia. Aby temu zapobiec warto jest spożywać czerwony ocet winny, który zawiera w sobie wiele antyoksydantów, hamujących wzrost. Do pozytywnych właściwości octu można zaliczyć: