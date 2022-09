Jak działa ocet jabłkowy na odchudzanie?

Ocet jabłkowy jest popularnym środkiem domowym. Ludzie używali go od wieków w kuchni i medycynie. Wiele osób twierdzi, że może łagodzić wiele dolegliwości zdrowotnych. Ocet jabłkowy ma różne właściwości zdrowotne, w tym działanie przeciwbakteryjne i przeciwutleniające. Co więcej, dowody sugerują, że może on potencjalnie oferować korzyści zdrowotne, takie jak: obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie poziomu cukru we krwi, łagodzenie objawów cukrzycy. A jak stosować ocet jabłkowy na odchudzanie?

Czym jest ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy powstaje w dwuetapowym procesie fermentacji. Najpierw jabłka są krojone lub miażdżone i łączone z drożdżami, aby zamienić cukier w alkohol. Później dodawane są bakterie, które fermentują alkohol do kwasu octowego. Tradycyjna produkcja octu jabłkowego trwa około miesiąca, choć niektórzy producenci drastycznie przyspieszają ten proces. Kwas octowy jest głównym aktywnym składnikiem octu i to właśnie on sprawia, że ocet jabłkowy na odchudzanie jest tak popularny!



Dlaczego warto stosować ocet jabłkowy na odchudzanie?

Kwas octowy to krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy, który w organizmie rozpuszcza się w octan i wodór. Niektóre badania na zwierzętach sugerują, że kwas octowy w occie jabłkowym może promować utratę wagi na kilka sposobów. Po pierwsze obniża poziom cukru we krwi, dodatkowo zmniejsza poziom insuliny, poprawia metabolizm, zmniejsza magazynowanie tłuszczu, spala tłuszcz. Co więcej, ocet jabłkowy na odchudzanie hamuje uczucie głodu!