Olej z czarnuszki - jak go wykorzystać?

Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z dobroczynnego wpływu tłuszczów roślinnych na nasze życie. Wśród nich coraz większą popularnością za sprawą swoich właściwości zdrowotnych, smakowych i kosmetycznych cieszy się olej z czarnuszki. Jak wykorzystać go w kuchni i nie tylko? Sprawdź!

Jak wykorzystać olej z czarnego kminku?

Czarnuszka to wyjątkowa roślina, której alternatywna nazwa to właśnie czarny kminek. Co ciekawe, jest jedną z najdłużej uprawianych roślin leczniczych na świecie! Olej z czarnuszki stosowany jest zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Ze względu na swoje działanie nazywany był niegdyś "złotem faraonów". W kosmetyce jest cenionym środkiem w walce z niedoskonałościami cery. Wykazuje właściwości przeciwłupieżowe, przeciwtrądzikowe, przeciwstarzeniowe, a także jest skuteczny przy atopowym zapaleniu skóry. Świetnie sprawdza się również w pielęgnacji włosów i paznokci.

Olej z czarnuszki - właściwości zdrowotne

Produkty z tego dobroczynnego zioła stosowane są głównie ze względu na swoje wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Wśród nich wymienić można:

* olej z czarnuszki pomaga w nabyciu odporności

* działa przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo

* obniża poziom glukozy we krwi

* działa przeciwhistaminowo

* wspomaga działanie układu oddechowego

* zapobiega wzdęciom i innym dolegliwościom żołądkowym

* pomaga utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi

Nierafinowany olej tłoczony na zimno jest również niezwykle cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz minerałów takich jak wapń, żelazo, cynk, selen, potas i magnez.